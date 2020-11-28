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СК: у четырёх учеников 61-й школы обнаружен стафилококк, аналогичное заболевание подтвердилось у восьмерых работников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет и Минздрав 28 ноября озвучили причины массового отравления детей в 61-й школе Минска. Лабораторные исследования показали, что возбудителем стал стафилококк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Уголовное дело было возбуждено 20 ноября текущего года. В настоящее время расследование продолжается, продолжается производство следственных действий, изучается необходимая документация, допрашиваются иные лица. Также исследуются записи камер видеонаблюдения, установленные в учреждении образования.
Контроль за питанием усилен во всех учреждениях образования Минска. Все пострадавшие на данный момент выписаны из больницы.
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СК: у четырёх учеников 61-й школы обнаружен стафилококк, аналогичное заболевание подтвердилось у восьмерых работников
Новости Беларуси. Следственный комитет и Минздрав 28 ноября озвучили причины массового отравления детей в 61-й школе Минска. Лабораторные исследования показали, что...
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