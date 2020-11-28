Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда

Почему у кого-то в шкафу висит только черная одежда оверсайз, а у кого-то ― все красное и обтягивающее? Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем? Как по одежде узнать больше об образе жизни человека, его интересах и ценностях?

Вместе со стилистом Елизаветой Белой и психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой разбираемся в основах психологии одежды.

1:30 ― какие есть устойчивые образы и шаблоны, по которым можно "прочитать" личность человека;

5:00 ― как с помощью одежды подать сигналы, что ищешь серьезных отношений;

7:00 ― почему мужчина вряд ли женится на девушке, которая одета вызывающе;

12:30 ― "носит только черное". Если человек прячется за каким-то одним цветом, о чем это может говорить;

15:55 ― "перешла с юбок на спортивные штаны". Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем;

17:10 ― о чем говорит яркая одежда на людях пенсионного возраста;

20:30 ― как одеться на деловую встречу, чтобы добиться своего;

27:30 ― дорогие вещи ― символ шикарной жизни?

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