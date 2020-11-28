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"Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда
28.11.2020 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему у кого-то в шкафу висит только черная одежда оверсайз, а у кого-то ― все красное и обтягивающее? Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем? Как по одежде узнать больше об образе жизни человека, его интересах и ценностях?
Вместе со стилистом Елизаветой Белой и психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой разбираемся в основах психологии одежды.
1:30 ― какие есть устойчивые образы и шаблоны, по которым можно "прочитать" личность человека;
5:00 ― как с помощью одежды подать сигналы, что ищешь серьезных отношений;
7:00 ― почему мужчина вряд ли женится на девушке, которая одета вызывающе;
12:30 ― "носит только черное". Если человек прячется за каким-то одним цветом, о чем это может говорить;
15:55 ― "перешла с юбок на спортивные штаны". Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем;
17:10 ― о чем говорит яркая одежда на людях пенсионного возраста;
20:30 ― как одеться на деловую встречу, чтобы добиться своего;
27:30 ― дорогие вещи ― символ шикарной жизни?
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По одежке встречают. Нужно всего несколько секунд, чтобы по внешнему виду составить мнение о человеке. Иногда "язык одежды" может рассказать о нас больше, чем слова....
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