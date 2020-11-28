ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда

28.11.2020 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Страхи/Ошибки": что говорит о нас одежда

Почему у кого-то в шкафу висит только черная одежда оверсайз, а у кого-то ― все красное и обтягивающее? Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем? Как по одежде узнать больше об образе жизни человека, его интересах и ценностях?

Вместе со стилистом Елизаветой Белой и психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой разбираемся в основах психологии одежды.

1:30 ― какие есть устойчивые образы и шаблоны, по которым можно "прочитать" личность человека;

5:00 ― как с помощью одежды подать сигналы, что ищешь серьезных отношений;

7:00 ― почему мужчина вряд ли женится на девушке, которая одета вызывающе;

12:30 ― "носит только черное". Если человек прячется за каким-то одним цветом, о чем это может говорить;

15:55 ― "перешла с юбок на спортивные штаны". Могут ли изменения в гардеробе стать сигналом психологических проблем;

17:10 ― о чем говорит яркая одежда на людях пенсионного возраста;

20:30 ― как одеться на деловую встречу, чтобы добиться своего;

27:30 ― дорогие вещи ― символ шикарной жизни?

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По одежке встречают. Нужно всего несколько секунд, чтобы по внешнему виду составить мнение о человеке. Иногда "язык одежды" может рассказать о нас больше, чем слова....
 
Новости дня
Новости разные
 
СК: у четырёх учеников 61-й школы обнаружен стафилококк, аналогичное заболевание подтвердилось у восьмерых работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика