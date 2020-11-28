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Опять мокрый снег? Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

28.11.2020 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя - Sputnik. Мокрый снег ожидается в Беларуси в воскресенье 29 ноября, сообщили в Белгидромете. 

© Sputnik / Максим Блинов
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По прогнозам синоптиков, в воскресенье будет облачно с прояснениями, временами осадки, преимущественно снег, мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет дуть слабый, переменный.

"Температура воздуха ночью при прояснениях - от +3°С до -5°С, днем воздух может прогреться до +3°С", отметили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Теги: Минск
 
 
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Температура ночью опустится до -5°С, днем воздух прогреется до +3°С. Из-за "пограничных" перепадов на дорогах возможна гололедица.
 
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