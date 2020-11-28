Генплан Минска собираются пересмотреть

Источник материала: Onliner

К корректировке генплана Минска приступят в 2021 году. Об этом во время прямой телефонной линии рассказал первый зампред Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, пишет Telegram-канал исполкома.

Микуленок сообщил, что «с момента последней корректировки генплана прошло время, многое изменилось, потому нужно обновление главного документа, по которому будет развиваться столица». Генплан определит новые ориентиры для города.

Он отметил, что надо закрепить территории усадебной застройки, которые окончательно остаются таковыми. Также предстоит наметить, где будет идти жилищное строительство, проанализировать некоторые моменты, связанные с транспортной инфраструктурой. Необходимо учесть производственные площадки, пересмотреть их еще раз, поскольку ранее был предусмотрен вынос части предприятий за городскую черту.

По словам зампреда, в новом варианте генплана будет закреплено обязательное по ограничению жилищного строительства в столице.