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В Калифорнии во время «чёрной пятницы» произошла стрельба в торговом центре

28.11.2020 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Стрельба в Калифорнии. Один человек погиб, еще один ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии во время «чёрной пятницы» произошла стрельба в торговом центре

Инцидент произошел во время распродаж в «черную пятницу» – в это время в торговых центрах нередко происходят конфликты. В этот раз прибывшие полицейские города Сакраменто обнаружили двух людей с огнестрельными ранениями. Один скончался до приезда скорой помощи, за жизнь второго сейчас борются врачи. Покупатели и персонал срочно эвакуированы из здания.

В Калифорнии во время «чёрной пятницы» произошла стрельба в торговом центре

Стрелявший объявлен в розыск. Полиция изучает видео с камер наблюдения.

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Новости США. Стрельба в Калифорнии. Один человек погиб, еще один ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел во время распродаж в...
 
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