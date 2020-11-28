|
Выставка памяти Диего Марадоны пройдёт на брестском стадионе 28 ноября
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выставка памяти легендарного футболиста Диего Марадоны пройдет 28 ноября на стадионе «Брестский». Ее организуют в день матча брестского «Динамо» и гродненского клуба «Неман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В фан-зоне будут размещены альбомы с фотографиями и вырезками из изданий, посвященных карьере Марадоны, футболки аргентинской сборной, сувениры с чемпионатов мира и другие эксклюзивные экспонаты из частной коллекции (
Звезда мирового футбола Диего Марадона весной 2018-го стал почетным главой брестского футбольного клуба «Динамо», а в июле того же года посетил один из матчей белорусского чемпионата в Бресте.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Выставка памяти легендарного футболиста Диего Марадоны пройдет 28 ноября на стадионе «Брестский». Ее организуют в день матча брестского «Динамо»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)