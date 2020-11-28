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Выставка памяти Диего Марадоны пройдёт на брестском стадионе 28 ноября

28.11.2020 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выставка памяти легендарного футболиста Диего Марадоны пройдет 28 ноября на стадионе «Брестский». Ее организуют в день матча брестского «Динамо» и гродненского клуба «Неман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка памяти Диего Марадоны пройдёт на брестском стадионе 28 ноября

В фан-зоне будут размещены альбомы с фотографиями и вырезками из изданий, посвященных карьере Марадоны, футболки аргентинской сборной, сувениры с чемпионатов мира и другие эксклюзивные экспонаты из частной коллекции (подробнее здесь).

Выставка памяти Диего Марадоны пройдёт на брестском стадионе 28 ноября

Звезда мирового футбола Диего Марадона весной 2018-го стал почетным главой брестского футбольного клуба «Динамо», а в июле того же года посетил один из матчей белорусского чемпионата в Бресте.

Выставка памяти Диего Марадоны пройдёт на брестском стадионе 28 ноября

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Выставка памяти легендарного футболиста Диего Марадоны пройдет 28 ноября на стадионе «Брестский». Ее организуют в день матча брестского «Динамо»...
 
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