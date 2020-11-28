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«Объединяет не просто на словах, объединяет в деле». Что говорят участники автопробега по объектам Мозырского укрепрайона?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для тысяч белорусов этой осенью стало хорошей традицией заканчивать неделю в пути. Автопробеги собирают под государственной символикой всех неравнодушных к происходящему в стране. 28 ноября одним из центров патриотического движения стал Мозырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Хвей, житель Светлогорского района:
Ирина Хвей, жительница Светлогорского района:
Николай Глебов, житель Мозыря:
В сегодняшнем маршрутном листе объекты Мозырского укрепленного района – под его обороной к началу Второй мировой войны находилось 128 километров полесской земли, от Копаткевичей до Лельчиц. Километры пути под одним флагом и с одной идеей – время еще раз подумать о том, как хрупок мир и какой ценой наши деды оплатили эту мирную жизнь.
Евгений Сергиенко, руководитель военно-исторического клуба:
Участие в автопробегах – это не только возможность высказать свою позицию, но и отличный повод для путешествий по стране. Родившееся спонтанно автодвижение объединило белорусов идеей мира и для многих стало отличным способом проводить выходной день.
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«Объединяет не просто на словах, объединяет в деле». Что говорят участники автопробега по объектам Мозырского укрепрайона?
Новости Беларуси. Для тысяч белорусов этой осенью стало хорошей традицией заканчивать неделю в пути. Автопробеги собирают под государственной символикой всех...
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