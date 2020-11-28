«Объединяет не просто на словах, объединяет в деле». Что говорят участники автопробега по объектам Мозырского укрепрайона?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для тысяч белорусов этой осенью стало хорошей традицией заканчивать неделю в пути. Автопробеги собирают под государственной символикой всех неравнодушных к происходящему в стране. 28 ноября одним из центров патриотического движения стал Мозырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Михаил Хвей, житель Светлогорского района:

Мы из другого города приехали в Мозырь специально, чтобы поддержать автопробег.

Ирина Хвей, жительница Светлогорского района:

Для того, чтобы были мир, стабильность в стране, чтобы наши дети могли спокойно гулять. Мы за нашего Президента, за нашу страну, за наших белорусов. Конечно, очень понравилось. Все радостные люди, все добрые, светлые. Нам очень нравится ездить.





Николай Глебов, житель Мозыря:

Это объединяет людей. Объединяет не просто на словах, объединяет в деле. Люди видят, что происходит, что происходило. И важно сохранять традиционные устои и ценности.





В сегодняшнем маршрутном листе объекты Мозырского укрепленного района – под его обороной к началу Второй мировой войны находилось 128 километров полесской земли, от Копаткевичей до Лельчиц. Километры пути под одним флагом и с одной идеей – время еще раз подумать о том, как хрупок мир и какой ценой наши деды оплатили эту мирную жизнь.





Евгений Сергиенко, руководитель военно-исторического клуба:

От Баренцева моря до Черного пролегала так называемая линия этих вот укрепрайонов. На нашей территории – Калинковичский, Петриковский, Мозырский, Лельчицкий, Ельский районы – проходит более 300 укрепленных бетонных сооружений. 3-я армия здесь героически оборонялась и нанесла существенные потери врагу. Сегодняшний автопробег – я думаю, что люди узнают о том, что живут рядом с такими героическими местами, где проходили героические события. Такие автопробеги нужно делать чаще, думаю, потому что мы привыкли ехать куда-то далеко, а своего города какие-то смотреть достопримечательности… Про свое мы забываем. То есть нужно знать прежде всего свою историю.





Участие в автопробегах – это не только возможность высказать свою позицию, но и отличный повод для путешествий по стране. Родившееся спонтанно автодвижение объединило белорусов идеей мира и для многих стало отличным способом проводить выходной день.