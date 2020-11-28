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Батуты, расписанные под хохлому

28.11.2020 15:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Батуты, расписанные под хохлому

  • Эль Мюрид
  • 28.11.2020, 15:25
  • 1,080
Батуты, расписанные под хохлому

Российская космическая эра завершается.

В ракетно-космической корпорации «Энергия» заявили об угрозе серьезных поломок на МКС и предложили выйти из программы. По словам первого замдиректора РКК «Энергия» Соловьева, «уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации». «После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — сказал он.

Вероятность того, что МКС может в обозримом будущем прекратить существование, вполне реальна. США и Россия могут просто не потянуть дальнейшую программу ее использования и эксплуатации.

На этом фоне Китай намерен в ближайшие десять лет построить базу на Луне, причем базу обитаемую, где будут находиться космонавты на постоянной основе.

Китайцы вполне прагматично оценивают проблемы околоземных станций и приняли решение идти принципиально иным путем. Трудно сказать, какая из концепций — орбитальные станции или стационарные базы — окажутся жизне- и конкурентоспособнее, но скорее всего, нам в любом случае придется запивать чужие успехи водкой «Поехали», прыгая на расписанных под хохлому батутах. Ну и, конечно, окропленных святой водой. Как без этого.

Эль Мюрид, «Фейсбук»

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