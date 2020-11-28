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Батуты, расписанные под хохлому
Источник материала: Хартия'97
Батуты, расписанные под хохлому
Российская космическая эра завершается.
В ракетно-космической корпорации «Энергия» заявили об угрозе серьезных поломок на МКС и предложили выйти из программы. По словам первого замдиректора РКК «Энергия» Соловьева, «уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации». «После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — сказал он.
Вероятность того, что МКС может в обозримом будущем прекратить существование, вполне реальна. США и Россия могут просто не потянуть дальнейшую программу ее использования и эксплуатации.
На этом фоне Китай намерен в ближайшие десять лет построить базу на Луне, причем базу обитаемую, где будут находиться космонавты на постоянной основе.
Китайцы вполне прагматично оценивают проблемы околоземных станций и приняли решение идти принципиально иным путем. Трудно сказать, какая из концепций — орбитальные станции или стационарные базы — окажутся жизне- и конкурентоспособнее, но скорее всего, нам в любом случае придется запивать чужие успехи водкой «Поехали», прыгая на расписанных под хохлому батутах. Ну и, конечно, окропленных святой водой. Как без этого.
Эль Мюрид,
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Российская космическая эра завершается.
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