Источник материала: Хартия'97

Фотофакт: Бабушка у мемориала Тарайковскому молится о Героях Беларуси 28.11.2020, 14:58

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До мурашек.

Бабушка у мемориала А. Тарайковскому молится о «сынах духовных» (А. Тарайковский, Н. Кривцов, Г.Шутов, А. Вихор, Р. Бондаренко) и просит прощения, что не смогла помочь, что матери страдают.

Мощные кадры опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

Не забудем! Не простим!





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