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Фотофакт: Бабушка у мемориала Тарайковскому молится о Героях Беларуси

28.11.2020 15:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фотофакт: Бабушка у мемориала Тарайковскому молится о Героях Беларуси

  • 28.11.2020, 14:58
  • 2,656
Фотофакт: Бабушка у мемориала Тарайковскому молится о Героях Беларуси

До мурашек.

Бабушка у мемориала А. Тарайковскому молится о «сынах духовных» (А. Тарайковский, Н. Кривцов, Г.Шутов, А. Вихор, Р. Бондаренко) и просит прощения, что не смогла помочь, что матери страдают.

Мощные кадры опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Не забудем! Не простим!


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