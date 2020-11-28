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Фотофакт: Бабушка у мемориала Тарайковскому молится о Героях Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Фотофакт: Бабушка у мемориала Тарайковскому молится о Героях Беларуси
До мурашек.
Бабушка у мемориала А. Тарайковскому молится о «сынах духовных» (А. Тарайковский, Н. Кривцов, Г.Шутов, А. Вихор, Р. Бондаренко) и просит прощения, что не смогла помочь, что матери страдают.
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