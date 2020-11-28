Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали четыре самые странные привычки монархов 1 28.11.2020, 14:46

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«Безумие» часто было вызвано чрезмерным страхом перед заговорами.

В истории известно немало монархов, которые обладали весьма странными привычками. «Безумие» одних монархов было вызвано чрезмерным страхом перед заговорами, способными лишить их трона. Например, король Англии Генрих VIII заставлял своих слуг целовать его постельное белье, чтобы убедиться, что оно не пропитано ядом. Но Генрих VIII был не единственным, кто боялся за свою жизнь, пишет египетское издание Sasapost (перевод — inosmi.ru ).

Об эти исторических личностях говорится в книге «Люди. Краткая история того, как мы все прошляпили».

Карл VI — король из стекла

Французский король Карл VI, правивший с 1380 по 1422 годы, придерживался странного убеждения: он верил, что был «сделан из стекла», и в любой момент может разбиться от любого неосторожного движения. Чтобы защитить свое хрупкое тело, он носил специальную защитную одежду, включая железные латы. Кроме того, он часами оставался неподвижным, завернувшись в груды толстых одеял, и двигался только в случае крайней необходимости. Но эти странности были не единственной причиной, по которой его окрестили «Безумным».

Карл VI по прозвищу «Возлюбленный» взошел на престол в возрасте 11 лет. Свое прозвище он получил благодаря реформам, которые он осуществил после того, как избавился от опеки своих родственников. Он издал несколько указов о проведении государственных реформ и возобновил переговоры с Англией, находившейся в состоянии длительной войны с Францией, известной как «Столетняя война». Его мудрое правление продолжалось до первого приступа «безумия». Всего король перенес 44 приступа, которые по стандартам нашего времени можно диагностировать как «шизофрения». Французский король страдал от вспышек ярости, сменяющихся периодам пассивности и дезориентации. Таким образом, прозвище «Возлюбленный» уступило место «Безумному Карлу».

Например, он страдал паранойей и неконтролируемыми вспышками ярости. В 1390 году, впав в бешеный гнев, он убил четверых приближенных. Но это не единственная странная история, связанная с Карлом VI.

Во время правления Карл VI потерял много земель, поскольку Англия возобновила военный конфликт с Францией в рамках «Столетней войны». В 1415 году английский король Генрих V вошел в Париж после победы в битве при Азенкуре. Стремясь стать королем Франции, Генрих V вынудил Карл VI отдать двух своих дочерей в жены британским монархам. Генрих V стал наследником французского короля Карла VI Безумного в соответствии с Договором в Труа 1420 года.

Карл VI был женат на Изабелле Баварской, дочери герцога Баварского Стефана III. Несмотря на хрупкое здоровье, Изабелла Баварская родила 12 детей, в том числе Изабеллу Французскую, которая вышла замуж за короля Англии Ричарда II в возрасте шести лет. А ее другая дочь Екатерина вышла замуж за британского монарха Генриха V в 1420 году. Она родила ему сына — короля Генриха VI, который стал наследником престола Великобритании и Франции. Король Генрих VI правил французскими территориями на севере страны, в то время как французский юг оставался под властью Карла VII.

Российский император помешан на деревянных игрушках

Будущий император Петр III родился в 1728 году в городе Киль, на севере Германии. Его детство не было счастливым. Петр III был наследником шведского престола и готовился сменить на троне своего деда короля Швеции Карла XII. Но судьба распорядилась иначе. Петр III был вынужден сесть на российский престол после смерти своей тети по материнской линии — императрицы Елизаветы Петровны.

Елизавета Петровна взошла на российский престол, когда Петру III было 14 лет. Она сделала его наследником российского престола и вынудила его уехать далеко от родных мест — Киля и Прусской империи (позже Германии), в которой он вырос. Вполне вероятно, что суровое воспитание сделало будущего императора «безумным». Петр III не имел нормального детства, а затем в юности влюбился в деревянные игрушки. Любовь к ним превратилась в навязчивую идею, мешающую ему выполнять свои обязанности.

Его жена Екатерина II писала в своем дневнике, что Петр III был одержим деревянными игрушками. Он часами проводил в своей комнате, играя в солдатиков и примеряя на себя роль генерала. Иногда он заставлял свою жену переодеваться в мужскую военную форму и испытывал на ней строгую военную подготовку. Екатерина II вспоминает один эпизод. Во время игры в солдатики выбежала крыса, которая погрызла деревянные игрушки. Это разозлило императора и вынудило его провести военный суд над крысой. Он обвинил ее в государственной измене и приговорил к смертной казни через повешение на маленькой гильотине, специально сконструированной для крысы.

Российский император Петр III

Прусская империя и ее союзник Великобритания были противниками Российской империи в «Семилетней войне». Но Петр III, ставший правителем России после смерти императрицы Елизаветы Петровны в 1762 году, стремился изменить ход военных действий в пользу Пруссии. Он заключил с ней союзный договор и был полон решимости начать новую войну с Данией. Враги императора обвинили его в попытке обратить Россию из православия в лютеранство.

Правление Петра III длилось всего шесть месяцев. Его жена организовала дворцовый переворот и свергла его, чтобы самой править Российской империей. Екатерина II обладала волевым характером, исключительным умом и имела много сторонников. Она вошла в сговор с личной охраной Петра III, которая помогла ей свергнуть императора 9 июля 1762 года. Заручившись поддержкой императорской гвардии, церкви и Сената, Екатерина II была провозглашена императрицей России. Она вынудила Петра III официально отречься от престола. Он был арестован, а затем убит в своей камере.

Джеймс VI (Яков I) — первый «охотник на ведьм»

В XVI веке в Шотландии верили, что сатана пришел на Землю. Его обвиняли в распространении смертельных болезней, гибели домашнего скота и штормах. Шотландцы считали, что ведьмы были прислужницами сатаны и делали все необходимое, чтобы служить его интересам. Так началось гонение на ведьм и колдунов, а главным охотником на них стал король Шотландии и Великобритании Джеймс VI.

Джеймс VI был объявлен королем Шотландии в 1567 году в возрасте одного года, но взошел на престол только в 17 лет. Он стал королем Англии в 1603 году после смерти королевы Елизаветы I, не оставившей после себя наследников. Джеймс VI стал первым монархом, правившим одновременно Англией и Шотландией.

Парламент Шотландии объявил «магию» вне закона в 1563 году, незадолго до рождения Джеймса VI. Однако первая волна паники, охватившая шотландское общество, нахлынула в 1590 году, когда Джеймс VI обвинил ведьм в том, что они вызвали шторм, чтобы попытаться убить его и его жену во время плавания. После обвинения ведьм в том, что Сатана призвал их уничтожить короля, Джеймс VI учредил судебные процессы над ведьмами. Кстати говоря, его советники также считали, что ведьмы угрожали власти короля.

Охота на ведьм была частью протестантской религиозной реформы. Тогда ходили слухи, что ведьмы поклоняются дьяволу. В 1590-1662 годах в Шотландии прошли самые кровавые «охоты на ведьм», в ходе которых за колдовство были казнены более 2500 человек, в основном женщины.

Король опубликовал книгу об охоте на ведьм. В ней он рассказал, как демоны действуют на земле и заключают сделки с людьми в обмен на сверхъестественные силы, позволяющие им использовать «черную магию». Английский король Джеймс VI лично присутствовал на судебных процессах над ведьмами, как утверждают историки того времени.

Привычки королей. «Надсмотрщик за королевскими испражнениями»

Генрих VIII взошел на трон Англии в 1509 году. Король был известен своей любовью к искусству и женщинам — он был женат шесть раз. Генрих VIII начал долгую борьбу за переход Англии из католицизма в протестантизм. Но самая странная история про английского короля связана с введением при дворе новой должности — надсмотрщика за королевскими испражнениями.

Это, пожалуй, самая отвратительная работа в истории. Надсмотрщик был вынужден все время носить с собой специальный «унитаз» с водой и полотенцами, а также внимательно следить за питанием монарха и регулировать время приема пищи. Но еще более странный факт состоит в том, что эту должность могли занимать только представители знати. Надсмотрщики получали высокую заработную плату и особые льготы, включая право жить во дворцах и владеть старой королевской одеждой и мебелью.

Надсмотрщик отвечал за подтирание «королевской задницы». Более того, он должен был передавать «королевские экскременты» врачам, чтобы те могли заблаговременно обнаружить любые изменения или заболевания, которые могут повлиять на короля. Со временем эта должность стала «секретарской». Людей на нее отбирали с особой тщательностью из-за характера работы, требующей постоянного пребывания подле короля. Должность надсмотрщика за королевскими испражнениями сохранялась вплоть до 1901 года, когда король Эдуард VII решил навсегда упразднить ее.

Это была не единственная странная привычка английского короля. Он также был известен своим страхом перед ядами, проникающими через кожу. По этой причине слуги, ответственные за королевскую постель, были обязаны целовать подушки, простыни и постельное белье перед королем, чтобы тот убедился, что оно не пропитано ядом.

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