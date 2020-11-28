В Беларуси ограничили доступ к сайту для отслеживания почтовых отправлений

Источник материала: Tut.by

Для пользователей из Беларуси ограничили доступ к сайту для отслеживания почтовых отправлений https://gdeposylka.ru/. Об этом сообщает Telegram-канал «За BYnet».



Фото: John Tuesday / Unsplash

Сайт позволяет отслеживать посылки более чем 100 почтовых служб. Однако сегодня, 28 ноября, у пользователей МТС начала появляться заглушка «доступ к ресурсу ограничен». При попытке зайти с byfly сайт просто не открывается.

То есть, адрес ресурса попал в список ресурсов ограниченного доступа (напомним, такой список недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров).



Скриншот сайта gdeposylka.ru

Также белорусам сейчас недоступны еще несколько сайтов с трекингом посылок:

http://parcelsapp.com/

https://posylka.net/

https://1track.ru/

Но все эти ресурсы по-прежнему открываются через VPN.