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В Беларуси ограничили доступ к сайту для отслеживания почтовых отправлений
Источник материала: Tut.by
Для пользователей из Беларуси ограничили доступ к сайту для отслеживания почтовых отправлений https://gdeposylka.ru/. Об этом
Сайт позволяет отслеживать посылки более чем 100 почтовых служб. Однако сегодня, 28 ноября, у пользователей МТС начала появляться заглушка «доступ к ресурсу ограничен». При попытке зайти с byfly сайт просто не открывается.
То есть, адрес ресурса попал в список ресурсов ограниченного доступа (напомним, такой список недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров).
Также белорусам сейчас недоступны еще несколько сайтов с трекингом посылок:
Но все эти ресурсы по-прежнему открываются через VPN.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему именно этот ресурс, неизвестно.
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