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Незыгарь: «Лукашенко сегодня явно веселился»

28.11.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь» разместил пост, в котором отмечает, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Минск 26 ноября, в ходе которого он передал «привет» Александру Лукашенко от Владимира Путина, не принес никаких результатов. Об этом свидетельствует поведение белорусского правителя.

Незыгарь: «Лукашенко сегодня явно веселился»
Фото: Reuters
«Поездка Лукашенко в «красную зону» ковидного госпиталя стала слишком ярким ответом на вчерашний привет от Владимира Владимировича, переданного Лукашенко Лавровым.

«Картофельный гений» вернулся к своему привычному троллингу Старшего брата.

«Вы там соблюдаете режим безопасности, а я иду к больным.

Вы мне посылаете свои странные сигналы, а я не боюсь ничего- даже в красной зоне Хозяин положения».
Наконец, и у белорусов будет своя собственная вакцина, а не московская», - отмечает ТГ.

Как говорит источник «Незыгаря», Лукашенко «явно веселился».

«Отсутствие страха и самоуверенность - так Лукашенко ответил на вчерашний визит российского министра. А значит снова будет все по кругу- многовекторность, западные партнеры, национальная карта, санитарные кордоны, контрабанда, отмывочные зоны. Лукашенко-это Лукашенко. И другим он не будет», - пишет «Незыгарь».

Как писал UDF.BY, Сергей Лавров напомнил Лукашенко о необходимости соблюдения обещаний, которые он дал Путину во время встречи в Сочи. В частности, речь шла о проведении конституционной реформы и объявлении досрочных президентских выборов.
 
Теги: Минск
 
 
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Близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь» разместил пост, в котором отмечает, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Минск 26 ноября, в ходе которого он...
 
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