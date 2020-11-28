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Стало известно, сердце Марадоны оказалось в два раза больше нормы

28.11.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Орган сохранили для изучения

Причиной смерти аргентинца Диего Марадоны стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности, сообщает издание Clarin.

По информации источника, вскрытие также показало, что сердце легенды мирового футбола было больше нормы в два раза, его сохранили для изучения.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сам Марадона в завещании велел после смерти забальзамировать свое тело и выставить на всеобщее обозрение, но окончательное решение по поводу захоронения было принято наследниками футболиста.

"Я не хочу статую, они мне не нравятся, иногда они совершенно не похожи на оригинал. Когда я умру, я хочу, чтобы это был я, чтобы люди приветствовали меня", - цитирует волю Диего портал Infobae со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов, пишет newsru.com
 
 
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