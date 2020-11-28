Стало известно, сердце Марадоны оказалось в два раза больше нормы

сообщае т издание Clarin. Причиной смерти аргентинца Диего Марадоны стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности,т издание Clarin.





По информации источника, вскрытие также показало, что сердце легенды мирового футбола было больше нормы в два раза, его сохранили для изучения.





Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сам Марадона в завещании велел после смерти забальзамировать свое тело и выставить на всеобщее обозрение, но окончательное решение по поводу захоронения было принято наследниками футболиста.



