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Появилось еще видео с камер силовиков: «Николаич, нас счас расстреляют»
Источник материала: Партизан
На канале By_Pol опубликован еще один ролик, смонтированный из видео с камер силовиков. Записаны они были во время Партизанского марша, который прошел в Минске 18 октября,
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На канале By_Pol опубликован еще один ролик, смонтированный из видео с камер силовиков. Записаны они были во время Партизанского марша, который прошел в Минске 18...
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