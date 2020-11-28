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Появилось еще видео с камер силовиков: «Николаич, нас счас расстреляют»

28.11.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На канале By_Pol опубликован еще один ролик, смонтированный из видео с камер силовиков. Записаны они были во время Партизанского марша, который прошел в Минске 18 октября, сообщает tut.by
 
Теги: Минск
 
 
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На канале By_Pol опубликован еще один ролик, смонтированный из видео с камер силовиков. Записаны они были во время Партизанского марша, который прошел в Минске 18...
 
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