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Начали работу фонд и сайт памяти журналиста Павла Шеремета

28.11.2020 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Семья, друзья и коллеги убитого в Киеве известного журналиста Павла Шеремета создали благотворительный фонд его имени «Свобода и солидарность», сайт которого начал работать в день рождения Шеремета, 28 ноября, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

 

Сегодня Шеремету исполнилось бы 49 лет. Фонд «Свобода и солидарность» создан, чтобы сохранить все то, что создал журналист, а также продолжить его дело: поддерживать молодых коллег и свободу слова в Беларуси, Украине и России.

«Время стремительно мчится вперед. Вот уже четыре года, как с нами нет Павла. Очень хотелось бы, чтобы сайт, который начинает свою работу в память о нем, являлся рупором для всех журналистов, правозащитников и простых людей, которые не боятся говорить правду. Потому что девиз, с которым жил и работал Павел: «Сила не в силе, сила — в правде!», — отметила мама Павла, председатель фонда Людмила Шеремет.

На сайте можно найти информацию о фонде, а также историю Павла Шеремета, его интервью, фильмы и книги: https://pavelsheremet.com/

На сайте будут появляться новости о возможностях фонда, которые будут актуальны для журналистов Беларуси, России и Украины, последние новости о расследовании убийства Павла Шеремета. Здесь также можно посмотреть
Начали работу фонд и сайт памяти журналиста Павла Шеремета
Фото: БАЖ.
документальные фильмы журналиста, найти его книги (Павел Шеремет — автор нескольких публицистических книг, а также учебного пособия для телевизионных журналистов), прочесть его лучшие материалы.

Фонд планирует ежегодно выдавать премию лучшим журналистам Беларуси, Украины и России – стран, где жил и работал Шеремет. Также фонд планирует назначить именную стипендию для талантливых студентов факультетов журналистики в трех странах.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева, где он работал исполнительным директором «Украинской правды» и ведущим радиостанции «Вести».

 
 
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Семья, друзья и коллеги убитого в Киеве известного журналиста Павла Шеремета создали благотворительный фонд его имени «Свобода и солидарность», сайт которого...
 
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