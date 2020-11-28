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В Германии с помощью 3D-принтера печатают трёхэтажный дом

28.11.2020 15:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Германии печатают самый большой в Европе дом, создающийся с помощью 3D-принтера. На трех этажах нового здания будут располагаться 5 квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии с помощью 3D-принтера печатают трёхэтажный дом

Для 3D-печати стен используется специальный композитный материал, в состав которого входит бетон. Каждый слой, который кладет принтер, не превышает пары сантиметров.

В Германии с помощью 3D-принтера печатают трёхэтажный дом

В Германии с помощью 3D-принтера печатают трёхэтажный дом

Создатели принтера уверены, что его использование может не только ускорить процесс возведения объектов, но и способствовать экономии строительных материалов и прочих ресурсов, а также сделать работу строителей более безопасной.

В Германии с помощью 3D-принтера печатают трёхэтажный дом

Однако пока остается один существенный минус – возводить дома 3D-принтер может только в теплую и сухую погоду, так как при температуре ниже нуля ломается.

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Новости Германии. В Германии печатают самый большой в Европе дом, создающийся с помощью 3D-принтера. На трех этажах нового здания будут располагаться 5 квартир,...
 
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