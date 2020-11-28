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В день визита в Сомали главы Пентагона произошёл теракт: погибли шесть человек

28.11.2020 15:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сомали. В столице Сомали Могадишо неподалеку от аэропорта прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день визита в Сомали главы Пентагона произошёл теракт: погибли шесть человек

Террорист привел в действие взрывное устройство у контрольно-пропускного пункта рядом с воздушной гаванью. Целью атаки был высокопоставленный сотрудник национальных агентств разведки и службы безопасности. В результате атаки погибли как минимум шесть человек, еще 12 были ранены. Один из погибших был сотрудником посольства Эфиопии. Обстоятельства трагедии расследуют полиция и спецслужбы.

В день визита в Сомали главы Пентагона произошёл теракт: погибли шесть человек

Теракт произошел в день незапланированного визита в Сомали главы Пентагона Кристофера Миллера. Он пробыл в Могадишо несколько часов и встретился с американскими военными, базирующимися в стране.

Люди в материале: Кристофер Миллер

 
 
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Новости Сомали. В столице Сомали Могадишо неподалеку от аэропорта прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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