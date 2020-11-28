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Бабушка стала звездой соцсетей благодаря своей невероятной гибкости – видео

28.11.2020 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Китаянка Цзя Юй Сян в 82 года стала звездой социальных сетей, демонстрируя свои навыки йоги. "Гибкая бабушка" выполняет упражнения дома и в соседнем парке, она садится на шпагат и делает растяжку. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Пожилая женщина рассказала, что начала заниматься спортом четыре года назад после того, как ее общее самочувствие ухудшилось. Она усердно практиковалась около двух лет, когда тренер Дэн Фа Шэн узнал о ней и начал снимать на видео, которые затем выкладывал в интернет. Ролики превратили Цзя Юй Сян в знаменитость в социальных сетях.

"Все мои движения я медленно отрабатывала, не вставая с кровати. В то время у меня была сиделка. Я начала постепенно практиковаться, потом мы встретились с господином Дэном. Каждый день, каждый день мы занимаемся вместе", - рассказала с улыбкой женщина.

Сейчас у Цзя Юй Сян более ста тысяч подписчиков в популярном китайском приложении для обмена видео Kwai.

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У Цзя Юй Сян из Китая 100 тысяч подписчиков в локальных соцсетях. В свои 82 года она поражает окружающих своей гибкостью. Смотрите на видео, как женщина занимается...
 
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