Бабушка стала звездой соцсетей благодаря своей невероятной гибкости – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Китаянка Цзя Юй Сян в 82 года стала звездой социальных сетей, демонстрируя свои навыки йоги. "Гибкая бабушка" выполняет упражнения дома и в соседнем парке, она садится на шпагат и делает растяжку.

Пожилая женщина рассказала, что начала заниматься спортом четыре года назад после того, как ее общее самочувствие ухудшилось. Она усердно практиковалась около двух лет, когда тренер Дэн Фа Шэн узнал о ней и начал снимать на видео, которые затем выкладывал в интернет. Ролики превратили Цзя Юй Сян в знаменитость в социальных сетях.

"Все мои движения я медленно отрабатывала, не вставая с кровати. В то время у меня была сиделка. Я начала постепенно практиковаться, потом мы встретились с господином Дэном. Каждый день, каждый день мы занимаемся вместе", - рассказала с улыбкой женщина.

Сейчас у Цзя Юй Сян более ста тысяч подписчиков в популярном китайском приложении для обмена видео Kwai.

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