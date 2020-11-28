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Задержаны могилевчане, которые развешивали ростовых кукол с лицами чиновников

28.11.2020 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За цинично подписанные куклы на путепроводах с лицами чиновников задержана компания могилевчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой перформанс обернулся для них уголовным делом.

Компания познакомилась в дворовом чате и решила изготовить шесть ростовых кукол. Их они разместили на путепроводах, сфотографировали и выложили снимки в сеть.

Задержаны могилевчане, которые развешивали ростовых кукол с лицами чиновников

Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома:
За хулиганские действия двум мужчинам и двум женщинам в возрасте от 33 до 39 лет грозит уголовная ответственность. На днях их задержали оперативники могилевского уголовного розыска. Предварительно установлено, что могилевчане нашли друг друга с помощью чата, изготовили манекены с циничными надписями и фотографиями должностных лиц, повесили их рядом с бело-красно-белыми флагами на путепроводах, сфотографировали и распространили фото. Следователи дали правовую оценку действиям могилевчан, признали их подозреваемыми по ранее возбужденному уголовному делу за хулиганство и арестовали.

Задержаны могилевчане, которые развешивали ростовых кукол с лицами чиновников

Как выяснилось, акция была не единственной. Ранее они фотографировались в лесу, изображая сотрудников ОМОНа, которые избивают мирных протестующих.

Люди в материале: Дмитрий Игнатович

 
 
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Новости Беларуси. За цинично подписанные куклы на путепроводах с лицами чиновников задержана компания могилевчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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