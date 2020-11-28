|
Задержаны могилевчане, которые развешивали ростовых кукол с лицами чиновников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За цинично подписанные куклы на путепроводах с лицами чиновников задержана компания могилевчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой перформанс обернулся для них уголовным делом.
Компания познакомилась в дворовом чате и решила изготовить шесть ростовых кукол. Их они разместили на путепроводах, сфотографировали и выложили снимки в сеть.
Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома:
Как выяснилось, акция была не единственной. Ранее они фотографировались в лесу, изображая сотрудников ОМОНа, которые избивают мирных протестующих.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. За цинично подписанные куклы на путепроводах с лицами чиновников задержана компания могилевчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)