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Тихановская заявила, что хочет встретиться с Путиным

28.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По словам Тихановской, оппоненты Александра Лукашенко пытаются общаться с Россией как с важным соседом.

Об этом она заявила в интервью Украинской службе Радио Свабода.

— Мы хотели бы высказать свою точку зрения, мы хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы соседи. И мы продолжим наши отношения и в будущем. Я хотела бы поговорить. И белорусы этого очень ждут. Не поддержки режиму (Лукашенко), а заявления о белорусах, о нашем стремлении строить наше будущее вместе, а не усилиями одного человека, — сказала Тихановская.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой ЦИК на президентских выборах в Беларуси 9 августа. Путин сделал это на следующий день после голосования, когда в Беларуси начались массовые протесты против фальсификации результатов выборов.

— Поздравить то поздравил. Но вы знаете, мне кажется, что Россия тоже не ожидала, что протестное движение (Беларуси) на этот раз будет сильным, и мы пойдем на победу, потому что Лукашенко в глазах белорусов нелегитимен. И эта борьба, это движение протеста против грубости, неуважения и бесчеловечности уже сейчас. Вы понимаете? В то время этого никто не ожидал. Только сами белорусы знали, что на этот раз все будет иначе. И, как видим, тогда Россия поддерживала режим (Лукашенко). Но теперь какой-то процесс ожидания, ожидания. Нет активной поддержки (со стороны России), — отметила Тихановская.

Пока, по ее словам, Кремль не сигнализирует о возможной встрече с Путиным.

 
 
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По словам Тихановской, оппоненты Александра Лукашенко пытаются общаться с Россией как с важным соседом.
 
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