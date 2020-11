«Хулиган был сердцем Октябрьской». Как дела у популярной улицы после закрытия заведений-старожилов

Источник материала: Tut.by

Пару недель назад на улице Октябрьской в Минске закрылись заведения-старожилы — ENZO, «Лаўка», «Хулиган», «ДЭПО» и другие популярные места. Посмотрели, умерла ли тусовочная улица и что там происходит сейчас.





Пятница, вечер. Дождя нет, но на улице и прохладно. Раньше в это время люди были на Октябрьской если не снаружи, то уж точно внутри кафе. Сейчас мы прогуливаемся мимо популярных заведений, в которых не горит свет, а на дверях висят объявления «закрыто государственным пожарным надзором» или «не работает по постановлению ленинского РОЧС».

— Машин стало меньше в два раза. Раньше в такую погоду брали блины с кофе и ели в тачках у «ДЭПО» или «Лаўкі», сейчас не то, что в тачках не сидят, самих тачек нет, грусть полная, — говорит прогуливающийся тут Максим.

Машин и правда стало меньше. И теперь это снова проезжая, а не пешеходная улица, как это было раньше по выходным. Точнее, рестораторы к этому очень стремились — старались сделать Октябрьскую чище, безопаснее, решали эти вопросы вместе с местными властями. Также раньше шли разговоры о том, чтобы вернуть атмосферу культовому тусовочному месту. Но рестораторы, которые были заинтересованы в том, чтобы отстаивать определенную эстетику улицы, закрыли свои заведения после проверок из-за участия в забастовке 26 октября.





Сейчас тут не работают ENZO, «Лаўка», «ДЭПО», Underdog, Let it be, «Хулиган», MonkeyFood. Кажется, что жизнь тут совсем остановилась, но заходим во двор «Лаўкі» и слышим музыку из машин и смех. Тут собралось несколько разных компаний, все пьют напитки, которые принесли с собой. По словам молодых людей, тут тусуются парни и девушки от 15 до 25 лет. В одной из компаний громко обсуждают политику.

Гости улицы: «После закрытия заведений улица жыве» и «Раньше здесь было не так скучно»





19-летний Том говорит, что сейчас его все устраивает, он и раньше приходил сюда со своим алкоголем. Бывает тут каждый день.

— Тут все пьют, раньше заведения были — все пили, теперь их нет — все все равно пьют. Не очень что-то изменилось. Но когда «Лаўку» закрывали, тут стояла большая очередь, они по итогу распродали все продукты, которые у них были — это круто. Но мало кто приходит сюда чисто взять кофе и уйти, — говорит Том.

По его словам, движ в виде кальянов из машин, с алкоголем на улице и музыкой — нормальное времяпрепровождение. По словам Тома, он один из тех, кто сам такую атмосферу создает. Например, в этот раз он принес с собой гитару.

— Для нас Октябрьская — это просто повод отдохнуть, повеселиться. После закрытия заведений улица жыве, как и Беларусь, — говорит Том.









Ксюше и Анфисе по 15 лет, они не так часто бывали на Октябрьской, говорят, что тут остались тусоваться в первый раз. В отличие от других, у этих девушек мы не видим алкоголя.

— Видно, что есть спад, но, кажется, что это из-за погоды. Понятно, что если что-то закрывается, то это сказывается на посещении улицы, и мы тут, наверное, будем бывать реже. Раньше ходили в «ДЭПО» за блинами, — рассказывают девушки.

В заведении неподалеку пьют чай семейная пара и еще одна женщина — они отвели детей в модельную школу и ждут, когда закончатся занятия. Люди такого возраста на этой улице бывают редко — только когда приводят детей в кружки.





— Каждый раз мы стараемся заходить в новое заведение на кофе или чай, пока ждем детей. Раньше здесь было более тусовочно, сейчас скучновато стало, раньше можно было посмотреть на разных интересных людей, — говорят родители.

Работники заведений: «Ребята, которые во дворе — не наши клиенты»





Напротив «ДЭПО» работает кофейня Dreva, внутри — пара посетителей, скучают бариста.

— Улица пустая по вечерам, днем тоже людей стало намного меньше. Обычно в пятницу вечером тут куча машин. Ребята, которые во дворе — не наши клиенты. Пока непонятно, будем ли дальше работать. Конкуренты создавали кроме потока в том числе атмосферу Октябрьской, многие шли целенаправленно в «Лаўку» и «ДЭПО», — рассказывают работники заведения. Говорят, что хотели бы, чтобы с их заведением все было и дальше в порядке, чтобы на Октябрьской оставался работать общепит, а «ДЭПО» и «Лаўку» получилось открыть заново.

Замечаем людей у кофейни Moby Dick. Бариста говорит, что закрытие ряда заведений на Октябрьской никак не отразилось на чеках их заведения.





— Ни хуже, ни лучше, не можем сказать, что стало меньше посетителей у нас. Когда холодно, тут всегда не очень, ну и день на день не приходится. Но когда так закрываются — нам это тоже не нравится, мы же точно так ходили туда. Я в Simple ходил (Один из проектов Луневича, ресторан работал неподалеку от Красного Костела — прим. TUT.BY), там очень хороший выбор вина и было недорого, — говорит парень.

В бывшем баре «Ў», который теперь «Вершы», за столиком сидит одна пара, у входа — диджей и сотрудник заведения. За стойкой работают бармены. Из этого проекта осенью ушли практически все учредители, но один человек остался — новые собственники развивают свой проект, но заведение работает, как и прежде.

— Людей стало однозначно меньше, по крайней мере с этой стороны Октябрьской, с другой стороны (у реки за заводом — TUT.BY) вроде все в порядке по выходным — там где Lo-Fi и все остальное. То ли люди не знают, что мы по-прежнему работаем в этом формате, то ли что-то другое — не знаю. Но закрытие заведений однозначно повлияло на посещаемость улицы, возможно, те, кто мимо проходил, попадал и к нам, от нас — в другие места, — рассказывает бармен.













По его словам, постоянная клиентура у бара осталась. Бармен сожалеет, что закрылись культовые заведения и говорит, что даже «ноги немеют», когда проходит мимо «Хулигана» без света в окнах.

— Получается, что закрылось почти все, кроме Modul и Hide. Как нам? Ну плохо, «Хулиган» был сердцем Октябрьской. «Хулигана» не хватает городу. Мы ждем, когда все вернется. Да вернется все рано или поздно. Ну, может поздно, но точно не рано, — философствует на эту же тему диджей Никита.

Мы проходим вдоль всей улицы и у ночника в ТЦ «Ленинград» видим компанию — молодые люди уходят в сторону Октябрьской, унося с собой из магазина энергетики и пиво. Видимо, у них вечеринка продолжается несмотря ни на что.