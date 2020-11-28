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«Когда несправедливость становиться законом, сопротивление становится долгом»
Источник материала: Хартия'97
«Когда несправедливость становиться законом, сопротивление становится долгом»
Акция солидарности IT-сообщества Беларуси.
Когда несправедливость становиться законом, сопротивление становится долгом. IT-сообщество Беларуси присоединилось к акции «0 промилле», сообщает телеграм-канал
Напомним, что в последние дни по всей стране прокатились акции «0 промилле». А самыми первыми были медицинские работники Минской БСМП, как акт солидарности
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Акция солидарности IT-сообщества Беларуси.
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