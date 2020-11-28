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«Шахтер» во второй раз в истории выиграл чемпионат Беларуси

28.11.2020 16:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Шахтер» во второй раз в истории выиграл чемпионат Беларуси

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  • 28.11.2020, 16:23
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«Шахтер» во второй раз в истории выиграл чемпионат Беларуси
Иллюстрационное фото

Футбольный клуб из Солигорска стал лучшим в чемпионате страны.

В матче 30 тура чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» победил «Минск» (4:2) и стал двукратным чемпионом Беларуси, пишет «Трибуна».

В первый раз золото чемпионата «горняки» выиграли в 2005-м году. Шесть раз команда брала серебро: 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018. Восемь раз становилась бронзовым призером: 2002, 2004, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017, 2019.

Напомним, в начале сезона командой руководил Юрий Вернидуб. В конце августа специалист покинул свой пост. Клуб принял Роман Григорчук.

Отметим, что второе место занял клуб БАТЭ, третье — «Торпедо-БелАЗ».

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Теги: Минск
 
 
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Футбольный клуб из Солигорска стал лучшим в чемпионате страны.
 
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