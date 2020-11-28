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«Шахтер» во второй раз в истории выиграл чемпионат Беларуси
Источник материала: Хартия'97
«Шахтер» во второй раз в истории выиграл чемпионат Беларуси
Футбольный клуб из Солигорска стал лучшим в чемпионате страны.
В матче 30 тура чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» победил «Минск» (4:2) и стал двукратным чемпионом Беларуси, пишет
В первый раз золото чемпионата «горняки» выиграли в 2005-м году. Шесть раз команда брала серебро: 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018. Восемь раз становилась бронзовым призером: 2002, 2004, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017, 2019.
Напомним, в начале сезона командой руководил Юрий Вернидуб. В конце августа специалист покинул свой пост. Клуб принял Роман Григорчук.
Отметим, что второе место занял клуб БАТЭ, третье — «Торпедо-БелАЗ».
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Футбольный клуб из Солигорска стал лучшим в чемпионате страны.
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