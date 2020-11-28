Источник материала: Хартия'97

«Шахтер» во второй раз в истории выиграл чемпионат Беларуси 1 28.11.2020, 16:23

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Иллюстрационное фото

Футбольный клуб из Солигорска стал лучшим в чемпионате страны.

В матче 30 тура чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» победил «Минск» (4:2) и стал двукратным чемпионом Беларуси, пишет «Трибуна» .

В первый раз золото чемпионата «горняки» выиграли в 2005-м году. Шесть раз команда брала серебро: 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018. Восемь раз становилась бронзовым призером: 2002, 2004, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017, 2019.

Напомним, в начале сезона командой руководил Юрий Вернидуб. В конце августа специалист покинул свой пост. Клуб принял Роман Григорчук.

Отметим, что второе место занял клуб БАТЭ, третье — «Торпедо-БелАЗ».

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