Минздрав назвал причину отравления детей в СШ №61 Минска

Источник материала: АФН

Минздрав Беларуси установил причину массового отравления учащихся средней школы №61 Минска.

«…установлено, что развитие пищевого отравления у учащихся в средней школе № 61 Минска связано с употреблением в пищу блюда чиккен-ролл «Маленький цезарь». Возбудитель – стафилококк», - говорится в сообщении.

«Расследование ситуации продолжается, можно только предполагать, что источником инфекции, вероятно, явился персонал пищеблока, участвовавший в приготовлении данного блюда. Эпидрасследование показало, заражение произошло в результате нарушения – нарушение внутреннего производственного контроля и требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке, вероятное нарушение требований к использованию средств индивидуальной защиты рук и органов дыхания персоналом пищеблока», - констатирует Минздрав РБ.

Минздрав сообщил, что на сегодняшний день все дети выписаны из учреждения здравоохранения. С 23 ноября по факту устранения нарушений работа пищеблока возобновлена. Приготовление пищи осуществляется новой временной бригадой поваров.

В течение недели санитарной службой проводились надзорные мероприятия за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоках учреждений образования Минска, в том числе с отбором проб для лабораторного исследования (пробы находятся в работе).

В ходе надзорных мероприятий в основном выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части проведения производственного контроля, санитарно-технического состояния, соблюдения дезинфекционного режима, материально-технического оснащения.

По результатам данных надзорных мероприятий с учетом результатов лабораторных исследований будут приняты меры в соответствии с законодательством.