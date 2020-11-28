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Дзюба снова капитан «Зенита»
Источник материала: Партизан
Нападающему Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку в петербургском «Зените». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.
Артем Дзюба
Фото: ALBERTO LINGRIA / Reuters
Нападающему Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку в петербургском «Зените». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.
Дзюба выйдет с первых минут в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Напротив его фамилии в составе стоит буква С — она означает, что футболист будет капитаном команды,
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Нападающему Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку в петербургском «Зените». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.
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