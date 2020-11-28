|
Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону
Источник материала: Партизан
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем индивидуальной гонки (дистанция - 20 км) - первой на стартовом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Дистанцию он преодолел за 48 минут 57 секунд, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бе. С одним промахом он уступил победителю 19,6 секунды.
В тройку лучших также попал представитель Германии Эрик Лессер. С одним неточным выстрелом он проиграл Легрейду 1 минуту 3,6 секунды,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем индивидуальной гонки (дистанция - 20 км) - первой на стартовом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)