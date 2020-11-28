Главный редактор «Спортивной панорамы» Пехтерев является автором провластного письма спортсменов

Письмо было написано более месяца назад и все это время проходило согласование в Минспорта и НОКе, и лишь сейчас было принято решение его опубликовать.





Стоит отметить, что Пехтерев и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук являются давними друзьями



