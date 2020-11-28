Министр образования об отравлении детей в 61-й школе: это человеческий фактор в первую очередь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет и Минздрав 28 ноября озвучили причины массового отравления детей в 61-й школе Минска. Возбудитель – стафилококк, таковы результаты лабораторных исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





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Все пострадавшие на данный момент выписаны из больницы. Контроль за питанием усилен во всех учреждениях образования столицы.





Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Несомненно, это человеческий фактор в первую очередь. Большая система и, конечно, есть определенные недостатки. В рамках мониторинга мы особое внимание обращаем не только на вопросы организации питания, но и на вопросы качества, выполнения санитарно-эпидемиологических требований. Такие мониторинги проходят совместно с органами здравоохранения и другими заинтересованными структурами.





Организацию питания в столичных школах обеспечивают комбинаты школьного питания. Каждые две недели разрабатывается универсальное меню для всех школ района, согласно которому поставляются продукты. Несмотря на тщательную проверку всех этапов этой системы, все пункты питания в школах сейчас работают в штатном режиме.