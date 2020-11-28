ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солигорский «Шахтер» выиграл чемпионат Беларуси по футболу — впервые за последние 15 лет

28.11.2020 16:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Солигорский «Шахтер» впервые после 2005 года стал чемпионом Беларуси по футболу.

 

Солигорский «Шахтер» выиграл чемпионат Беларуси по футболу — впервые за последние 15 лет
Чемпионы перед матчем. Фото: fcshakhter.by.

 

Как сообщает БелаПАН, 28 ноября в заключительном туре 30-го национального первенства солигорцы обошли лидировавший БАТЭ, победив на своем поле «Минск» со счетом 4:2. Борисовчане не смогли удержать первую строчку из-за выездной ничьи с минским «Динамо» (0:0). У БАТЭ второй год подряд второе место.

Бронзовые медали у впервые взошедшего на пьедестал жодинского «Торпедо-БелАЗа». К ним команду привел бывший главный тренер БАТЭ, молодежной и национальной сборных Юрий Пунтус.

Четвертое место у прошлогоднего чемпиона брестского «Динамо».

Итоговое положение в первом квартете (после 30 туров): «Шахтер» — 59 очков, БАТЭ — 58, «Торпедо-БелАЗ» — 56, «Динамо» Бр — 54.

Покидают высшую лигу бобруйская «Белшина» и «Смолевичи». Их сменят победители турнира в первой лиге «Спутник» (Речица) и «Гомель». Занявший 14-е место в топ-дивизионе «Слуцк» сыграет переходные матчи с минскими «Крумкачамі» (3-е место в первой лиге).

Справка БелаПАН. 15 чемпионских званий на счету БАТЭ (1999, 2002, 2006—2018), семь — у минского «Динамо» (1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995, 1997, 2004), по два — у мозырской «Славии» (1996, 2000) и солигорского «Шахтера» (2005, 2020), по одному — у могилевского «Дняпра» (1998), бобруйской «Белшины» (2001), «Гомеля» (2003) и брестского «Динамо» (2019).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солигорский «Шахтер» впервые после 2005 года стал чемпионом Беларуси по футболу.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзюба снова капитан «Зенита»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика