Солигорский «Шахтер» выиграл чемпионат Беларуси по футболу — впервые за последние 15 лет

Солигорский «Шахтер» впервые после 2005 года стал чемпионом Беларуси по футболу.



Чемпионы перед матчем. Фото: fcshakhter.by.

Как сообщает БелаПАН , 28 ноября в заключительном туре 30-го национального первенства солигорцы обошли лидировавший БАТЭ, победив на своем поле «Минск» со счетом 4:2. Борисовчане не смогли удержать первую строчку из-за выездной ничьи с минским «Динамо» (0:0). У БАТЭ второй год подряд второе место.

Бронзовые медали у впервые взошедшего на пьедестал жодинского «Торпедо-БелАЗа». К ним команду привел бывший главный тренер БАТЭ, молодежной и национальной сборных Юрий Пунтус.

Четвертое место у прошлогоднего чемпиона брестского «Динамо».

Итоговое положение в первом квартете (после 30 туров): «Шахтер» — 59 очков, БАТЭ — 58, «Торпедо-БелАЗ» — 56, «Динамо» Бр — 54.

Покидают высшую лигу бобруйская «Белшина» и «Смолевичи». Их сменят победители турнира в первой лиге «Спутник» (Речица) и «Гомель». Занявший 14-е место в топ-дивизионе «Слуцк» сыграет переходные матчи с минскими «Крумкачамі» (3-е место в первой лиге).

Справка БелаПАН. 15 чемпионских званий на счету БАТЭ (1999, 2002, 2006—2018), семь — у минского «Динамо» (1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995, 1997, 2004), по два — у мозырской «Славии» (1996, 2000) и солигорского «Шахтера» (2005, 2020), по одному — у могилевского «Дняпра» (1998), бобруйской «Белшины» (2001), «Гомеля» (2003) и брестского «Динамо» (2019).