ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт. В Минске начал работу сезонный мобильный каток у Дворца спорта

28.11.2020 16:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В субботу, 28 ноября, открылся зимний сезон на сезонном мобильном катке у столичного Дворца спорта.

 

Фотофакт. В Минске начал работу сезонный мобильный каток у Дворца спорта

 

Фотофакт. В Минске начал работу сезонный мобильный каток у Дворца спорта

 

Как передает информагентство «Минск-Новости», первый сеанс стартовал в 10:00, последующие – в начале каждого часа. Ледовый объект будет и дальше работать в этом же режиме с 10:00 до 23:45. Ежедневно посетителей ожидает 12 сеансов. продолжительность каждого – 45 минут.

Цены по сравнению с прошлым годом не повышались. Вход для детей (до 14 лет) – 3 рубля, для взрослых – 4 р., прокат коньков – 5 р. В прокате имеется 600 пар коньков. Для посетителей предусмотрены камеры хранения (услуга входит в цену билета), а также музыкальное сопровождение, открыта точка общепита.

Как рассказал директор Республиканского центра олимпийского резерва по игровым видам спорта «Дворец спорта» Валентин Таланов, на катке соблюдены все противовирусные меры безопасности. Так, коньки, которые брали на прокат, проходят специальную обработку и в течение часа не будут сдаваться в аренду. Работники катка после каждого сеанса проводят дезинфекцию поверхностей.

Максимальное количество, которое может вместить площадка, 170 человек, для комфортного катания – оптимально 130-150.

Фото: Павел Русак.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 28 ноября, открылся зимний сезон на сезонном мобильном катке у столичного Дворца спорта.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Жодино вышли на акцию под бело-красно-белыми зонтиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика