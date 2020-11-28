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Мы все умрем. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

28.11.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрем. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

Когда антропогенный фактор временно сошел на нет? Как отреагирует природа на такие резкие перемены? Каким образом человек прямо или косвенно регулирует животный мир? Почему отстрел медведей и лосей ― это для природы хорошо, а уменьшение объемов мусора ― плохо? Чем карантин с точки зрения голубей похож на блокаду Ленинграда? Что будет с лесом без майских шашлычников? На эти и другие вопросы отвечает Павел Глазков ― эколог, кандидат биологических наук и автор ютуб-канала "Каждой твари по паре".

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Со всех сторон сыплются сообщения о том, как природа "отвоевывает свое" у человека. Но человек и природа учились сосуществовать не одну сотню лет, и некоторые...
 
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