Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мы все умрем. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

Когда антропогенный фактор временно сошел на нет? Как отреагирует природа на такие резкие перемены? Каким образом человек прямо или косвенно регулирует животный мир? Почему отстрел медведей и лосей ― это для природы хорошо, а уменьшение объемов мусора ― плохо? Чем карантин с точки зрения голубей похож на блокаду Ленинграда? Что будет с лесом без майских шашлычников? На эти и другие вопросы отвечает Павел Глазков ― эколог, кандидат биологических наук и автор ютуб-канала "Каждой твари по паре".

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