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В Минске на стройке засыпало песком двух мужчин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 ноября примерно в три часа дня в Минске двух рабочих засыпало песком.
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Ещё одного рабочего, 42-летнего мужчину, уже извлекли и передали медикам. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом: «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки».
Спасение второго пострадавшего продолжается.
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Новости Беларуси. 28 ноября примерно в три часа дня в Минске двух рабочих засыпало песком. По сведениям Минского ГУМЧС, в скорую поступила информация о том, что...
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