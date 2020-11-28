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«Давай, вставай к нам». После матча с гродненцами Александр Лукашенко фотографировался с болельщиками

28.11.2020 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На льду «Олимпик Арены» со счетом 8:3 завершился ледовый бой команд Президента Беларуси и Гродненской области в рамках турнира среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Давай, вставай к нам». После матча с гродненцами Александр Лукашенко фотографировался с болельщиками

«Давай, вставай к нам». После матча с гродненцами Александр Лукашенко фотографировался с болельщиками

Результат этой игры был одинаково важен для обеих команд, ведь до этого дня у каждой в копилке было по одной победе, потому зрителей ждал яркий хоккей и упорная борьба. Дружину из Гродно неоднократно выручал вратарь, который мужественно держал удар под напором хоккеистов из команды главы государства.

«Давай, вставай к нам». После матча с гродненцами Александр Лукашенко фотографировался с болельщиками

Эмоции на площадке зашкаливали, отсюда нарушения правил игры, за что, например, Александр Лукашенко, первый номер команды, отправился на скамейку штрафников.

После матча хоккеисты по традиции подарили зрителям мягкие игрушки. Те, кто посмелее, получили на пямять еще и фото с Президентом Беларуси.

«Давай, вставай к нам». После матча с гродненцами Александр Лукашенко фотографировался с болельщиками

Спасибо.
– А можно еще подружек моих? Стесняются.
– И подружек? Давай подружек.

«Давай, вставай к нам». После матча с гродненцами Александр Лукашенко фотографировался с болельщиками

Давай, вставай к нам. Вот молодец, подружек не забыл. Спасибо.
– Спасибо вам.

«Давай, вставай к нам». После матча с гродненцами Александр Лукашенко фотографировался с болельщиками

Следующий матч в рамках турнира пройдет 19 декабря в Жлобине. На лед выйдут хоккеисты из Гомельской и Брестской области. А 19 декабря все внимание вновь к площадке «Олимпик Арены», где скрестят клюшки дружина главы государства и команда из Могилевской области.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. На льду «Олимпик Арены» со счетом 8:3 завершился ледовый бой команд Президента Беларуси и Гродненской области в рамках турнира среди любительских...
 
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