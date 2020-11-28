В районе бывшего Червенского рынка засыпало двоих рабочих (обновлено)

Источник материала: Onliner

При проведении земляных работ в районе бывшего Червенского рынка в Минске грунтом засыпало двух человек. Об этом сообщает МЧС.

В 15:12 от медиков поступило сообщение о засыпании песком человека в котловане на стройке по улице Маяковского. На месте установили, что в 5-метровом котловане под песком находится человек.

До прибытия спасателей строители достали мужчину 1978 года рождения. С предварительным диагнозом «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки» он госпитализирован.

Сейчас работники МЧС извлекают еще одного мужчину. О его состоянии пока неизвестно. Обстоятельства выясняются.









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