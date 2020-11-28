Gemius: количество пользователей PC+Phones в Беларуси составляет 5,3 млн

Источник материала: Ежедневник

Общее количество интернет-пользователей в Беларуси за октябрь 2020 года по платформе PC+Phones составляет 5,3 млн Real Users.

В январе 2020 года, компания Gemius объявила о запуске рекрутинга мобильной панели в Беларуси. Сейчас стали доступны первые данные аудиторного исследования за октябрь 2020 года.

Общее количество интернет-пользователей в Беларуси за октябрь 2020 года по платформе PC+Phones составляет 5,3 млн Real Users. При этом, количество пользователей по PC платформе за октябрь 2020 составило 4,3 млн Real Users, а по платформе Phones - 4,4 млн Real Users, сообщает marketing.by.

В рейтинг ТОП-10 наиболее популярных скриптованных интернет сайтов Беларуси на платформе PC+Phones попали площадки: tut.by, onliner,by, mail.ru, myfin.by, kufar.by, ok.ru, av.by, gismeteo.ru, rebenok.by и kyky.org.