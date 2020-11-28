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Чиновники возьмутся за магазины-дискаунтеры, цены на лекарства и бензин, тарифы на ЖКУ и проезд
Источник материала: Tut.by
Правительство утвердило
Напомним, в Беларуси разогналась годовая инфляция, чиновники уже
Про цены на лекарства и медуслуги, а также про платное образование
Это же ведомство вместе с Минздравом за ближайшие 3 года будет заниматься ценами на лекарства, медтехнику, медуслуги. Планируется совершенствование подходов к ценообразованию. Эти министерства, по планам, также должны в 2022 году оптимизировать госзакупки лекарств, медтехники. Для этого планируется проанализировать целесообразность их централизованной закупки. Сейчас к этой схеме госзакупок лекарств и медтехники возникает немало вопросов по ее эффективности.
МАРТ и Минздрав в 2021 году также должны внести изменения в порядок установления и применения тарифов на платные медуслуги. Это намерены сделать для прозрачности формирования тарифов на их оказание.
Минобразование должно до 2022 года включительно усовершенствовать методику определения стоимости обучения на платной основе в госучреждениях образования.
Чиновники продолжат сдерживать цены на социально значимые товары
Чиновники также намерены продолжить регулировать цены на социально значимые товары. В антиинфляционной программе на следующие 3 года прописаны «разработка и внедрение механизма введения временного государственного регулирования цен на социально значимые товары». При этом речь идет про утверждение критериев отнесения к таким товарам и в целом про оптимизацию перечня социально значимых товаров и услуг, цены и тарифы на которые регулируются государством.
Напомним, в конце декабря
Также в конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым установили предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Цена сахара на полках с учетом НДС
Про тарифы на ЖКУ, проезд, автомобильное топливо
Чиновники также должны разработать методические рекомендаций о порядке и периодичности пересмотра тарифов и цен на услуги городских перевозок пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении и пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении; на услуги сотовой
В документе в том числе прописано, сколько белорусы, по прогнозам, будут возмещать за проезд в общественном городском транспорте, а также поездами. Напомним, в регионах уже
Антиинфляционной программой предусмотрена поэтапная отмена дифференциации цен на природный газ для организаций жилищно-коммунального хозяйства в зависимости от целей использования (при наличии источника компенсации такой отмены, предусмотренного в рамках формирования базовых цен на природный и сжиженный газ на очередной финансовый год).
Документом запланированы поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики. Этот пункт
При этом на 2023 год запланирована разработка предложений по внедрению дифференцированной оплаты населением услуг теплоснабжения (отопление).
Документом запланированы поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики. Проще говоря, речь про то, чтобы снижать стоимость электроэнергии для предприятий, а для населения — повышать.
Про магазины-дискаунтеры
Чиновники также намерены взяться за магазины-дискаунтеры. Речь про изменение подходов к их работе, в том числе установить критерии уровня торговых надбавок при
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Правительство утвердило антиинфляционную программу на 2021−2023 годы. Сделали это в том числе чтобы «снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого...
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