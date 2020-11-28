Чиновники возьмутся за магазины-дискаунтеры, цены на лекарства и бензин, тарифы на ЖКУ и проезд

Источник материала: Tut.by

Правительство утвердило антиинфляционную программу на 2021−2023 годы. Сделали это в том числе для того, чтобы «снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого экономического роста, развития конкуренции». Среди прочего чиновники намерены заняться магазинами-дискаунтерами, ценами на лекарства и медуслуги, тарифами на ЖКУ, проезд в городском общественном транспорте и поездами, тарифами на автомобильное топливо, стоимостью платного обучения. К 2023 году запланирована разработка новой дифференцированной оплаты населением отопления. Все это прописано в антиинфляционной программе.

Напомним, в Беларуси разогналась годовая инфляция, чиновники уже говорят о том, что хорошим результатом будет, если рост цен по итогам 2020-го будет в пределах однозначной цифры (то есть до 10%).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Про цены на лекарства и медуслуги, а также про платное образование

Это же ведомство вместе с Минздравом за ближайшие 3 года будет заниматься ценами на лекарства, медтехнику, медуслуги. Планируется совершенствование подходов к ценообразованию. Эти министерства, по планам, также должны в 2022 году оптимизировать госзакупки лекарств, медтехники. Для этого планируется проанализировать целесообразность их централизованной закупки. Сейчас к этой схеме госзакупок лекарств и медтехники возникает немало вопросов по ее эффективности.

МАРТ и Минздрав в 2021 году также должны внести изменения в порядок установления и применения тарифов на платные медуслуги. Это намерены сделать для прозрачности формирования тарифов на их оказание.

Минобразование должно до 2022 года включительно усовершенствовать методику определения стоимости обучения на платной основе в госучреждениях образования.

Чиновники продолжат сдерживать цены на социально значимые товары

Чиновники также намерены продолжить регулировать цены на социально значимые товары. В антиинфляционной программе на следующие 3 года прописаны «разработка и внедрение механизма введения временного государственного регулирования цен на социально значимые товары». При этом речь идет про утверждение критериев отнесения к таким товарам и в целом про оптимизацию перечня социально значимых товаров и услуг, цены и тарифы на которые регулируются государством.

Напомним, в конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым государством регулируются цены на социально значимые товары — 18 позиций (госрегулирование было продлено с 15 октября до 31 декабря). Среди них — сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, сыра, молока.

Также в конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым установили предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм. В конце декабря власти могут либо продлить госрегулирование цен на сахар, либо отпустить его стоимость.

Про тарифы на ЖКУ, проезд, автомобильное топливо

Чиновники также должны разработать методические рекомендаций о порядке и периодичности пересмотра тарифов и цен на услуги городских перевозок пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении и пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении; на услуги сотовой

подвижной электросвязи, услуги доступа в сеть Интернет; на услуги по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях; на автомобильное топливо.

В документе в том числе прописано, сколько белорусы, по прогнозам, будут возмещать за проезд в общественном городском транспорте, а также поездами. Напомним, в регионах уже начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном автомобильном общественном транспорте и, скорее всего, в начале декабря остальные области тоже повысят.

Антиинфляционной программой предусмотрена поэтапная отмена дифференциации цен на природный газ для организаций жилищно-коммунального хозяйства в зависимости от целей использования (при наличии источника компенсации такой отмены, предусмотренного в рамках формирования базовых цен на природный и сжиженный газ на очередной финансовый год).

Документом запланированы поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики. Этот пункт был и в предыдущей антиинфляционной программе. Нынешней программой также предусмотрено поддержание достигнутого 100-процентного уровня

возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.

При этом на 2023 год запланирована разработка предложений по внедрению дифференцированной оплаты населением услуг теплоснабжения (отопление).

Документом запланированы поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики. Проще говоря, речь про то, чтобы снижать стоимость электроэнергии для предприятий, а для населения — повышать.

Про магазины-дискаунтеры

Чиновники также намерены взяться за магазины-дискаунтеры. Речь про изменение подходов к их работе, в том числе установить критерии уровня торговых надбавок при

формировании розничных цен и ввести послабления в разработке и утверждении ассортиментных перечней товаров. Этим должен в 2021 году заняться МАРТ.