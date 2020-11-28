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Вратарь «Шахтера» стал обладателем уникального достижения в чемпионате Беларуси
Источник материала: Tut.by
Вратарь Александр Гутор в составе «Шахтера» стал чемпионом Беларуси и, одновременно, обладателем уникального достижения,
Гутор — единственный игрок в истории чемпионата Беларуси, который выиграл турнир с тремя разными командами.
Ранее голкипер выигрывал чемпионат с БАТЭ (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) и брестским «Динамо» (2019), из которого он и перешел в «Шахтер».
Таким образом, нынешнее чемпионство стало 7-м в карьере Гутора.
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Он стал чемпионом в трех разных командах.
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