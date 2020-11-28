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Вратарь «Шахтера» стал обладателем уникального достижения в чемпионате Беларуси

28.11.2020 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Вратарь Александр Гутор в составе «Шахтера» стал чемпионом Беларуси и, одновременно, обладателем уникального достижения, пишет «Трибуна».

Гутор — единственный игрок в истории чемпионата Беларуси, который выиграл турнир с тремя разными командами.


Фото: ФК «Шахтер»

Ранее голкипер выигрывал чемпионат с БАТЭ (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) и брестским «Динамо» (2019), из которого он и перешел в «Шахтер».

Таким образом, нынешнее чемпионство стало 7-м в карьере Гутора.

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