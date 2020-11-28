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На стройке торгового центра на Маяковского засыпало грунтом двух строителей

28.11.2020 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в котловане на месте бывшего Червенского рынка двух строителей засыпало землей. На месте ЧП работают спасатели, рядом — машины скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал МотолькоПомоги.



На стройке торгового центра на Маяковского засыпало грунтом строителя
Как известно, на месте старого Червенского рынка на перекрестке Аранской и Маяковского строится торгово-развлекательный центр.

Контракт на строительство торгового центра на месте старого Червенского рынка заключила польская Trasko Inwest с инвестиционной компанией Silver Capital. Стоимость контракта — €49 млн, финансируют строительство польские банки.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в котловане на месте бывшего Червенского рынка двух строителей засыпало землей. На месте ЧП работают спасатели, рядом — машины скорой помощи. Об этом...
 
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