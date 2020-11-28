Байден рассматривает кандидатуру отставного генерала Остина на пост шефа Пентагона - СМИ

Бывший глава Центрального командования США Остин уволился из армии в 2016 году. В случае назначения он станет первым афроамериканцем на посту руководителя военного ведомства США, отмечает портал.





Среди других кандидатов фигурируют также экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакуорт и бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной, сообщают источники.