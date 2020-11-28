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«Такую сигару он мне подарил». Что о Диего Марадоне говорит брестчанин, который полвека собирал коллекцию в его честь

28.11.2020 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выставка, аналогов которой нет в мире. За полвека брестчанин Георгий Дорбуашвили собрал неповторимую коллекцию о великом Диего Марадоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такую сигару он мне подарил». Что о Диего Марадоне говорит брестчанин, который полвека собирал коллекцию в его честь

28 ноября экспонаты смогли увидеть болельщики в фан-зоне стадиона «Брестский», который принимал легендарного футболиста два года назад. Это дань памяти белорусов – поклонников гения спорта.

«Такую сигару он мне подарил». Что о Диего Марадоне говорит брестчанин, который полвека собирал коллекцию в его честь

Все это именно посвященное Диего Марадоне. Все вырезки из печатных изданий, все исторические такие. Очень много.

«Такую сигару он мне подарил». Что о Диего Марадоне говорит брестчанин, который полвека собирал коллекцию в его честь

Редкие кадры из советской периодики, вырезки из мировых газет и журналов – жизнь великого Диего в 28 самодельных альбомах. Самый первый Георгий Дорбуашвили начал собирать еще школьником больше 50 лет назад, в то время, когда Марадона был малоизвестным молодым футболистом.

«Такую сигару он мне подарил». Что о Диего Марадоне говорит брестчанин, который полвека собирал коллекцию в его честь

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Марадона в Бресте. Приехал на стадион на броневике и за руку приветствовал всех участников матча

«Такую сигару он мне подарил». Что о Диего Марадоне говорит брестчанин, который полвека собирал коллекцию в его честь

За эти годы Диего превратился в легенду мирового футбола и кумира миллионов. Экспонаты оценил и сам Диего, когда посещал Брест.

«Такую сигару он мне подарил». Что о Диего Марадоне говорит брестчанин, который полвека собирал коллекцию в его честь

Георгий Дорбуашвили, коллекционер:
«Более 30 лет за тобой гоняюсь по всему свету игрой, а ты сам ко мне в город приехал», – я говорю, – «спасибо тебе большое. Сфотографируемся, автограф?» Он: «Си», – все.

«Такую сигару он мне подарил». Что о Диего Марадоне говорит брестчанин, который полвека собирал коллекцию в его честь

Это такая сигара, которую ему поставлял всегда Фидель Кастро, бывший президент Кубы. Вот такую сигару он мне подарил просто-напросто. Это для меня ценнейший экспонат.

«Такую сигару он мне подарил». Что о Диего Марадоне говорит брестчанин, который полвека собирал коллекцию в его честь

Если такие величайшие игроки, как Месси, Роналдо, Пеле если на этих суперзвезд, небожителей, как я их называю, работала команда вся, то Диего работал на команду. Он был рабочей лошадкой. Он распасовывал, вел игру, полностью вокруг себя сплотил команду, и они стали чемпионами мира. Это дорогого стоит.

«Такую сигару он мне подарил». Что о Диего Марадоне говорит брестчанин, который полвека собирал коллекцию в его честь

Сегодня коллекционер предлагает почтить память футболиста, сделав фото в необычной футболке.

Люди в материале: Георгий Дорбуашвили, Диего Марадона

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Выставка, аналогов которой нет в мире. За полвека брестчанин Георгий Дорбуашвили собрал неповторимую коллекцию о великом Диего Марадоне,...
 
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