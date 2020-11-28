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Если не я, то кто?

28.11.2020 17:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Если не я, то кто?

  • 28.11.2020, 17:44
Если не я, то кто?
Фото: «Наша Ніва»

Человек, который победит, смотрит на вас каждый день в зеркале.

Время простых решений прошло, никто кроме нас самих нам не поможет. Человек, который победит, смотрит на вас каждый день в зеркале, пишет телеграм-каналу «Баста» подписчик.

Да, тот самый, которому страшно, который ждёт, что это сделает кто-то и боится.

Страх - естественное состояние нашего тела. Наше основное отличие от животных - это сознание, которое может осознать и победить страх. Он никуда не исчезнет, но перестанет влиять на наши действия.

Мы боимся уколов, но делаем их, это нормально. Но чтобы переступить страх, надо с чего-то начать.

Когда мы начинали протест, нам в голову не приходило бояться ОМОНА, милиционера или микроавтобусов. Мы не знали, какая от них исходит угроза. Сейчас - знаем и поэтому испытываем страх. Но ведь уколы вы делаете все равно.

Да, наши действия должны быть более осознанны, да, мы должны менять методы, точки сбора, время и перечень активностей. Постоянно меняться, чтобы противостоять угрозе, которой в нашей жизни не существовало раньше.

Потому что никто из нас даже в страшном сне не представляет жизнь наших детей в условиях террора недалекого меньшинства. Защита нашей семьи, друзей, общества требует от нас перешагнуть через страх и сделать это наконец!

Сделайте то, за что перед сном человеку в зеркале можно будет сказать "спасибо".

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