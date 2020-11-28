Источник материала: Хартия'97

Милевский объявил об уходе из брестского «Динамо» 28.11.2020, 17:23

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Звездный футболист покидает чемпионат Беларуси.

Слухи подтвердились официально. Артем Милевский в эфире телеканала «Беларусь 5» заявил, что он уходит из брестского «Динамо», пишет tut.by .

— Рад, что заканчиваю карьеру в брестском «Динамо», забив сегодня.

— Карьера футболиста закончена?

— Нет, карьера не закончена, все еще впереди, — сказал Милевский.

В заключительном туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило «Неман» со счетом 3:1. Отметим, что победа в итоге позволила прошлогоднему чемпиону занять лишь четвертое место в таблице.

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