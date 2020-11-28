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ЕАБР: возможные антироссийские санкции серьезно ударят по экономике Беларуси

28.11.2020 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возможное усиление санкций Запада в отношении России весьма негативно отразится на экономике Беларуси. Такой вывод содержится в обзоре «Макроэкономический прогноз на 2021 год: выход на фазу роста», подготовленном аналитиками Евразийского банка развития. 

ЕАБР: возможные антироссийские санкции серьезно ударят по экономике Беларуси

«Существенное негативное воздействие на экономику Республики Беларусь может оказать возможное ужесточение антироссийских санкций, что объясняется теснотой торгово-экономических связей между Беларусью и Российской Федерацией», — отмечается в обзоре.

По оценкам аналитиков ЕАБР, рост потенциального ВВП России при реализации подобного сценария может снизиться примерно на 0,4—0,6 процентного пункта, что приведет к сокращению роста потенциального белорусского ВВП на 0,1—0,3 процентного пункта.

Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, валовой внутренний продукт Беларуси в 2020 году сократится на 1,5%, а в 2021-м — на 0,1%.

Как сообщалось, по итогам января—октября ВВП страны сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Официальный прогноз на этот год предполагал рост ВВП на 2,8%. Однако летом, учитывая негативное влияние пандемии на экономику, правительство поставило новую цель — не допустить снижения ВВП по сравнению с прошлым годом.

В свою очередь западные кредиторы Беларуси прогнозируют, что по итогам года сохранится рецессия. Согласно оценкам Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и Международного валютного фонда, ВВП Беларуси в уходящем году сократится на 3—4%.

 
 
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Возможное усиление санкций Запада в отношении России весьма негативно отразится на экономике Беларуси. Такой вывод содержится в обзоре «Макроэкономический...
 
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