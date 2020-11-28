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Полиция задержала пятерых белорусов, которые снабжали Польшу сигаретами (видео)
Источник материала: Onliner
В Польше ликвидировано нелегальное сигаретное производство и задержаны его работники. Среди них — пять белорусов. Об этом
В полиции говорят, что долго занимались этим делом, собирали информацию. След вывел в Лодзь, где на арендованной территории и обнаружилась фабрика.
Всего задержаны семеро, двое — поляки. Судя по всему, работники жили там же. На месте производства было оборудовано что-то вроде общежития.
Задержанным мужчинам от 32 до 60 лет. Им предъявлено обвинение за участие в организованной преступной группе и совершение налоговых преступлений (производство и сбыт подакцизных товаров). Пока все арестованы на три месяца.
В полиции уточняют, что могут быть и новые аресты.
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В Польше ликвидировано нелегальное сигаретное производство и задержаны его работники. Среди них — пять белорусов. Об этом сообщает полиция. По данным...
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