Полиция задержала пятерых белорусов, которые снабжали Польшу сигаретами (видео)

Источник материала: Onliner

В Польше ликвидировано нелегальное сигаретное производство и задержаны его работники. Среди них — пять белорусов. Об этом сообщает полиция. По данным полицейских, мини-фабрика могла производить 10 миллионов сигарет в месяц. Изъято более 1,8 миллиона сигарет и сырье, а также арестовано оборудование стоимостью больше $250 тыс.

В полиции говорят, что долго занимались этим делом, собирали информацию. След вывел в Лодзь, где на арендованной территории и обнаружилась фабрика.





Всего задержаны семеро, двое — поляки. Судя по всему, работники жили там же. На месте производства было оборудовано что-то вроде общежития.















Задержанным мужчинам от 32 до 60 лет. Им предъявлено обвинение за участие в организованной преступной группе и совершение налоговых преступлений (производство и сбыт подакцизных товаров). Пока все арестованы на три месяца.

В полиции уточняют, что могут быть и новые аресты.