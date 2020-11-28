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Андрей Муковозчик: белорусский протест закономерно зашёл в тупик

28.11.2020 18:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для всех общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело».

Когда интеллигент вопиет об ответе хоть от Муковозчика с Азаренком, нельзя проходить мимо. Не дадим ответа – у него, может, сердце лопнет

Андрей Муковозчик: белорусский протест закономерно зашёл в тупик

В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика на то, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

Люди в материале: Андрей Муковозчик

 
 
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для всех общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело». ...
 
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