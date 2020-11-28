Вирер выиграла индивидуальную гонку в Контиолахти, Алимбекова - в топ-8

Источник материала: Tut.by

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер начала сезон с победы в индивидуальной гонке в Контиолахти.



Фото из инстаграма Доротеи Вирер

Вирер (0+0+0+0) прошла гонку без промахов и всего на 0,8 секунды опередила немку Денизе Херрманн (1+0+0+0). Третьей сенсационно стала шведка Йоханна Скотхейм (0+0+0+0).

Успешным можно назвать старт и для сборной Беларуси. Динара Алимбекова (0+0+1+1) до третьей стрельбы шла лидером, а в итоге заняла восьмое место.

Елена Кручинкина (0+0+1+1) стала 16-й, Ирина Кривко (0+1+0+1) — 23-й, Анна Сола (1+2+1+2) — 66-й.