70-летний российский актер станет отцом в третий раз

Источник материала: Tut.by

70-летний российский актер Борис Невзоров станет отцом в третий раз, пишет spletnik.ru.





Борис проживает совместно с Еленой Хрипуновой, которая моложе его на 25 лет. В одном из своих интервью несколько лет назад она заявила, что никогда не теряла надежды подарить своему возлюбленному ребенка. Совсем скоро ее желание исполнится.

Борис Невзоров рассказал об этом сам: «Карантин с Леной на даче провел. В нашем Малом театре актеров поддерживают: все пять месяцев, что не работали, зарплату мы получали. А на даче хорошо — свежий воздух. И время там провели очень продуктивно. Скоро, до конца года, мы с женой станем родителями!»

Невзоров также постарался спрогнозировать пол будущего малыша: «По животу вроде будет девочка, а там посмотрим. Ждем! У Лены уже возраст, 45, а для нее это будет первый ребенок. У нас хороший врач. Дай бог, все сложится хорошо. Мы счастливы!»

Отметим, что у актера уже есть два ребенка от первого и второго браков — сын Борис и дочь Полина.