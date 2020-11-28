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Беларусь и Финляндия заинтересованы в сохранении прямого авиарейса «Минск-Хельсинки»
Источник материала: Партизан
В ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Финляндии Алексея Самосуева с председателем неправительственной организации «Общество дружбы Финляндия – Беларусь» Юсси Сеппяля обсудили двухсторонние отношения в условиях пандемии.
Об этом, как
Кроме того, Самосуев и Сеппяля согласовали план дальнейших совместных действий, в том числе в области туризма и культуры. Была отмечена важность сохранения в условиях пандемии прямого авиарейса «Минск – Хельсинки».
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В ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Финляндии Алексея Самосуева с председателем неправительственной организации «Общество...
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