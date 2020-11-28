Источник материала: Хартия'97

Жители Светлогорска за свободу 28.11.2020, 18:22

По всей стране выходят на акции против узурпатора.

Сегодня — 112 день белорусской революции. Белорусы продолжают выходить на акции против узурпатора Лукашенко.

Жители Светлогорска тоже выступают за свободу! Об этом сообщает телеграм-канал «Хартии-97» .

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