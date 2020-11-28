|
Жители Светлогорска за свободу
Источник материала: Хартия'97
Жители Светлогорска за свободу
По всей стране выходят на акции против узурпатора.
Сегодня — 112 день белорусской революции. Белорусы продолжают выходить на акции против узурпатора Лукашенко.
Жители Светлогорска тоже выступают за свободу! Об этом сообщает телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По всей стране выходят на акции против узурпатора.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)