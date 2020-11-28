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Илон Маск построит под Берлином крупнейшую в мире фабрику батарей для электромобилей

28.11.2020 18:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ближайшее время потребность компании Tesla в мощных батареях вырастет в связи с выводом на рынок пикапа Cybertruck и тягача с электроприводом, сообщает DW.

Илон Маск построит под Берлином крупнейшую в мире фабрику батарей для электромобилей
Илон Маск. Фото: interesnyefakty.org.

Американский бизнесмен-новатор Илон Маск собирается наладить на заводе Tesla под Берлином самое масштабное в мире производство аккумуляторных батарей для электромобилей. Об этом предприниматель заявил на днях, выступая по видеосвязи на Европейской конференции производителей батарей (European Conference on Batteries).

Планируется, что на предприятии компании, строящемся в городе Грюнхайде, ежегодно будут сходить с конвейера около 500 тысяч электромобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В то же время этот завод станет единственным у производителя, где будут изготавливаться не только сами автомобили, но и батареи для них.

Сегодня компания Tesla производит батареи для своих электромобилей в штате Невада, а электромобили — в Калифорнии. В 2019 году завод по производству машин с электродвигателем был также открыт в Китае.

В ближайшем времени Tesla собирается наладить серийный выпуск тягачей с электроприводом, а также пикапов Cybertruck. Кроме того, по словам Маска, компания готовится к выводу на рынок нескольких моделей, разработанных специально для продажи в Европе. Когда именно начнутся производство и продажа этих машин, Маск, однако, не уточнил.

В сентябре предприниматель пообещал в течение ближайших трех лет вывести на рынок аккумуляторные батареи по цене в два раза ниже сегодняшней. Кроме этого, он рассказал о планах Tesla по выпуску электромобиля стоимостью 25 тысяч долларов.

Европейская конференция производителей батарей была организована министерством экономики Германии в рамках председательства ФРГ в Евросовете.

 
 
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В ближайшее время потребность компании Tesla в мощных батареях вырастет в связи с выводом на рынок пикапа Cybertruck и тягача с электроприводом, сообщает
 
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